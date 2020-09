I tre tenori non bastano, l’orchestra viola stecca sul palco della Scala

Un concerto riesce fino in fondo solo se l’intera orchestra dà il proprio contributo. Certo, se così non fosse, sarebbero bastati gli assoli di Ribery, Chiesa e Castrovilli ad aver ragione di un’Inter ancora imballata. Il numero 10 un anno fa trafiggeva il Milan per il suo primo gol in A, ieri si è ripetuto, quasi come se San Siro lo ispirasse: lancio di 50 metri, corsa a perdifiato verso l’area, palla in buca d’angolo. Non che la sua prova fino a quel momento fosse stata da applausi, esattamente come una settimana fa contro il Torino. E che dire di Chiesa? Il lavoro che Iachini gli chiede è massacrante, eppure il Fede visto ieri è un patrimonio per questa Fiorentina. Il ragazzo si sente sacrificato, ma non fa una piega e corre per la sua squadra. Sembrava una serataccia pure per Ribery, il peggiore contro il Torino e nei primi 45′ di ieri. Eppure San Siro, alla fine, lo ha acclamato come un anno fa: merito di un secondo tempo da alieno. Una gran bella esibizione per i tre tenori. Purtroppo inutile.

COMMISSO E LA CACIARA SULLO STADIO, IL PATRON VUOLE RIVITALIZZARE L’AREA