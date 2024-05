I tifosi viola esauriscono i biglietti per Atene, ma mancano i voli

Di tempo per acquistare il proprio biglietto e volare ad Atene ancora ce n’è. Non tanto, ma gli indecisi potranno comunque attendere fino al pomeriggio di martedì, quando alle 17 la Fiorentina chiuderà la vendita e dunque la distribuzione dei codici da trasformare poi nel biglietto d’accesso allo stadio sul sito della Uefa. Il club viola sta scandendo il ritmo via social, accompagnando passo dopo passo i propri sostenitori. Quelli che hanno già deciso di esserci sono tanti, a ieri sera il dato parlava di 8.000 tifosi già in possesso del biglietto. In vendita ne restano un migliaio circa, con ancora due giorni e mezzo di vendita. Pensare ad un sold out non è utopistico, specialmente se chi è rimasto senza volo troverà nel frattempo delle soluzioni a costi accettabili, magari vagliando anche itinerari con scali più impegnativi (il viaggio si allunga di diverse ore scegliendo, ad esempio di atterrare a Tirana) oppure il traghetto da Ancora o Brindisi. Già qualcuno ha scelto questa opzione. Intanto chiariamo anche un altro aspetto che circola in Grecia da qualche giorno. Gli 8.000 tagliandi venduti dalla Fiorentina non sono in alcun modo stati acquistati da sostenitori dell’Olympiakos. Nelle prime due fasi di vendita potevano acquistare il codice solo gli abbonati (prima i PRO e poi gli EASY) e il codice comprato era associato al nominativo dell’abbonamento. Nella fase di vendita libera serviva necessariamente la tessera InViola Gold e per quanto riguarda le nuove emissioni la Uefa aveva chiesto che fossero geobloccate per i cittadini di Grecia e Cipro (dove c’è una forte componente di tifosi dell’Olympiakos). Da loro potevano anche essere richieste, ma al momento dell’attivazione il processo si bloccava e non sono state associate ad alcun codice. In sintesi, non c’è il rischio di trovarsi tifosi greci nel settore dedicato a quelli viola. Al momento nemmeno quelli di Panathinaikos (che farebbero il tifo per i viola) e AEK Atene. Procedono poi i lavori per organizzare anche la serata della finale a Firenze. La Fiorentina sta attendendo tutti i permessi necessari per mettere in vendita i biglietti di accesso allo stadio Franchi (ad inizio settimana nuova). Il costo sarà probabilmente di 5 euro come lo scorso anno, quando furono 32.065 i presenti per la finale con il West Ham. Permessi permettendo, saranno aumentati i maxischermi. Sul campo dovrebbero essercene cinque e non più soltanto tre come dodici mesi fa. Come alternative restano i bar del Viola Park (previa prenotazione) e i maxischermi che saranno allestiti in diversi punti della città. Lo riporta la Nazione.