I serbi danno una lezione a Nico: perché loro sì e lui no?

Il comportamento di Nico Gonzalez cozza in maniera importante con il comportamento di altri giocatori viola

La Nazione, soffermandosi sul caso Nico Gonzalez, analizza una differenza di comportamento da parte dell'argentino nei confronti di altri calciatori viola anch'essi impegnati nel Mondiale. L'esempio preso in considerazione è quello di Milenkovic e Jovic. I due serbi non hanno mai mollato nulla, indipendentemente da problemi fisici più o meno gravi. Hanno sempre risposto presente, cosa che Nico Gonzalez non ha fatto. Al suo rientro dal Mondiale, verranno chiarite molte posizioni all'interno di questa vicenda.