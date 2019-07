I segnali dalla ICC: si vede la mano di Montella. I giovani allentano l’attesa per il mercato

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, Massimo Basile parla della gara con il Benfica e, più in generale, dell’esperienza negli States della Fiorentina. Contro i portoghesi, a tratti, si è vista una viola molto bella. Ha preso il dominio del campo e gli avversari non riuscivano più a uscire dalla propria area. La rete del definitivo 1-2 subita allo scadere di gara non vanifica quanto di buono visto in questa ICC. Eppure davanti c’era una squadra da Champions, che comincerà la stagione il 4 agosto. In appena due settimane i ragazzini hanno assimilato i principi di gioco di Vincenzo Montella: questo, forse, dovrebbe rasserenare chi vede il mercato in evidente ritardo. Se i nuovi giocatori dovessero davvero arrivare il 10 agosto, forse c’è tempo sufficiente per costruire il gioco. PRADE’ PROVA IL DOPPIO COLPO PER IL 10/08