All’interno dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, Massimo Basile parla del mercato della Fiorentina. I nomi spuntati in queste settimane – scrive il giornalista – sono frutto di voci messe in giro da procuratori: niente Mario Balotelli (SCHEDA), così come non c’è mai stata trattativa per Fernando Llorente (SCHEDA) o per il difensore americano Aaron Long (SCHEDA), anche se questo Pradè non lo dice. German Pezzella, invece, resterà. La Fiorentina ha provato a prendere l’americano con passaporto polacco, il difensore Matt Miazga (ormai ufficiale al Reading), ma la valutazione del Chelsea è stata considerata, ieri, ancora troppo alta. I giocatori però arriveranno. Il diesse aveva parlato del 10 agosto, quel giorno potrebbero essere annunciati due colpi per scaldare i tifosi, accontentare Montella, e rasserenare Chiesa sul progetto tecnico.