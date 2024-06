I ritorni in casa Fiorentina: Sabiri ci prova, Brekalo no. E su Amrabat…

In questa stagione la Fiorentina vedrà il ritorno di ben tre giocatori che dovranno giocarsi le proprie chance per rimanere a Firenze. Secondo la Nazione, Sabiri proverà a convincere Palladino ma per adesso le sue chance di permanenza sono davvero basse. Lo stesso vale per Brekalo, che sembra destinato a fare ritorno in Croazia dopo il prestito di questi mesi.