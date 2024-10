I riscatti fatti in casa: da Nzola a Barak, Pradè spera nel gruzzoletto estivo

La Fiorentina guarda già alla prossima estate, soprattutto per alcuni calciatori in particolare. Un aiuto a Daniele Pradè potrebbe arrivare dal mercato delle cessioni, sono molti i giocatori che la Fiorentina ha mandato in prestito. Nzola, Brekalo, Infantino, Sabiri e Barak potrebbero portare nelle cesse viola diversi milioni, se ceduti a titolo definitivo. Inoltre c'è anche da considerare l'obbligo di riscatto che il Fenerbahce ha sul cartellino di Amrabat, 15 milioni che aiuteranno sicuramente la Fiorentina la prossima estate. Fonte Corriere Dello Sport