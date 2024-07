I quattro nomi sotto la lente d’ingrandimento di Raffele Palladino

Li sta tenendo tutti sotto la sua lente di ingrandimento, Raffaele Palladino. Visto che, complice un mercato che fin qui non è decollato, ogni singolo elemento - anche quello che da un momento all’altro potrebbe essere messo alla porta - rischia di trasformarsi in una pedina indispensabile in vista della prossima stagione. Il riferimento è per quei giocatori che, per un motivo o per un altro, oggi non sembrano rientrare nel progetto dell’allenatore campano ma che per il momento restano alle sue dipendenze al Viola Park al punto da costituire, di fatto, l’ossatura di una squadra ancora in costruzione.