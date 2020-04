I problemi della ripresa: tamponi e questioni legali

La Gazzetta dello Sport si concentra su alcuni aspetti legati all’eventuale ripartenza della Serie A. Prima di tutto i tamponi. Diversi club avrebbero approfondito la questione accertando la disponibilità dei test in strutture private. La Roma, per esempio, ha come punto di riferimento il Campus Biomedico con cui ha già aperto un canale di solidarietà per aiutare il reparto Covid. Ci potrebbero essere diversi accordi in cui le società di calcio non solo pagherebbero i test, ma si impegnerebbero in contributi per le diverse strutture sanitarie.

Ma ci sono anche tutte le questioni legali. L’Inail ha classificato gli «atleti professionisti» fra i lavoratori con maggiore rischio. Ma soprattutto, ha specificato che il Covid è da considerare «malattia del lavoro» e questo, ovviamente, carica le società di una responsabilità in più. L’argomento è ancora oggetto di approfondimento giuridico. Un altro dei temi, e sono tanti, ancora in ballo.