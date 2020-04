Dal 4 maggio via agli allenamenti individuali, dal 18 si lavorerà in gruppo. Domani l’ufficialità?

Secondo quanto anticipato da Sky Sport, dal 4 maggio gli atleti in generale ed in particolare tutti i calciatori potranno riprendere ad allenarsi individualmente, mentre sarà il 18 il giorno x per poter ricominciare ad allenarsi in gruppo. Domani queste due date dovrebbero essere ufficializzate al termine della riunione che ci sarà tra le parti: fondamentale, a tal proposito, sarà il responso del Comitato tecnico-scientifico del Governo relativo al protocollo di sicurezza presentato dalla Federcalcio.