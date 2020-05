I primi 333 giorni di Rocco: tra l’amore per Firenze e l’amarezza per il nuovo stadio

Sono trascorsi esattamente 333 giorni da quando Rocco Commisso si è presentato nella sala stampa del Franchi e ha esposto per la prima volta le sue idee. Da quel giorno il presidente è entrato nel cuore di tutti i tifosi viola instaurando con loro un feeling speciale, (LEGGI QUA L’ULTIMA INTERVISTA RILASCIATA A RADIO BRUNO) anche grazie alla figura di Joe Barone, sempre presente ed a stretto contatto con la città. L’amore del popolo viola è stato sottolineato dalla raccolta fondi “Forza e Cuore”, che ha ottenuto numeri e una popolarità incredibile. L’unica pecca della nuova gestione a stelle e strisce, come scrive il Corriere dello Sport, è stata la questione stadio. Quest’ultima, arenata al momento di fronte a problemi e burocrazia, è talmente complessa che Rocco è stato colto di sorpresa e ne è rimasto amareggiato. Tutt’altro possiamo dire del nuovo Centro Sportivo che sorgerà a Bagnoa Ripololi dove, nonostante il periodo di emergenza, le operazioni procedono spedite. Per quanto riguarda il campo invece, sicuramente si può solo migliorare, i risultati forse non sono all’altezza delle aspettative, ma il fatidico anno di transizione tanto annunciato dal Presidente, sta per terminare. Il cambio di allenatore resta comunque la delusione più grande per Commisso che ha sperato fino alla fine di non dover sostituire Montella.