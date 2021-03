I nuovi talenti della A, Vlahovic il più costoso. Commisso vuole blindarlo

In un campionato di Serie A comandato da tanti profili esperti (ampiamente ultratrentenni) come Ibrahimovic, Ronaldo e Ribery, c’è spazio anche per i giovani d’oro. Tanti ragazzi si sono fatti strada scalando le gerarchie. Ritagliandosi uno spazio sempre maggiore sul palcoscenico.

Tra questi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, al primo posto per valore del cartellino c’è il gigliato Dusan Vlahovic. Il serbo grazie all’exploit nella seconda parte della stagione, sotto la sapiente guida di Prandelli, ha visto planare il valore del suo cartellino fino a 40 milioni. Abbondantemente distanziati Scamacca (25 milioni), Daamsgaard (20 milioni) e Singo (20 milioni). A 21 anni Dusan e già oltre la doppia cifra con 12 reti, la società farà di tutto per blindarlo rinnovando il contratto. In caso contrario l’assalto delle big sarà inevitabile, Milan e Roma prendono appunti e studiano la strategia giusta.

Vlahovic fra rinnovo e partenza. L’ultima parola alla Fiorentina