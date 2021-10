I numeri non dicono Fiorentina: trend in calo, male nelle ultime 5 gare

I problemi offensivi della Fiorentina stanno iniziando a emergere. I numeri parlano di una squadra in calo nelle ultime giornate

Inquadrare lo specchio della porta è diventata quasi un'impresa, segnare su azione praticamente una rarità. Contro la Lazio, le recenti medie offensive della squadra di Italiano hanno trovato conferma tanto che i biancocelesti hanno tenuto inviolata la propria porta per la prima volta in stagione. La Nazione analizza con i numeri la sterilità dell'attacco viola, che dopo aver segnato 8 reti nelle prime 5 gare (con 28 tiri totali nello specchio), ha bucato solo 5 volte la rete nelle successive 5 gare trovando la porta avversaria in 13 occasioni.

All'Olimpico, una sola conclusione è arrivata dalle parti di Reina e tranne nella gara contro un Cagliari rabberciato e ultimo in classifica le cose sono andate meglio. Inoltre, il trend delle ultime quattro giornate vede invece la Fiorentina al penultimo posto anche in termini di punti (peggio ha fatto solo il Genoa). L'analisi del quotidiano prosegue: in termini di gol fatti quella viola è la squadra che ha segnato meno delle prime dodici in classifica, mentre per quelli subiti è la peggiore delle prime nove. Un altro dato non troppo benaugurante è quello relativo all'incapacità di reagire allo svantaggio, visto che il momentaneo pareggio di Milenkovic all'Olimpico alla prima di campionato è l'unica rete segnata dopo aver subito un gol.