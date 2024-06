I nomi accostati alla Fiorentina parlano chiaro: sarà rinnovamento anagrafico

Guardate le date anagrafiche degli obiettivi del mercato viola. La Fiorentina mette in atto un rinnovamento della rosa non indifferente

I fatti raccontano che nelle prime settimane successive al termine della stagione la dirigenza ha messo gli occhi su elementi nati non prima del 1999, quindi venticinquenni. Non a caso fra gli obiettivi dei quali si parla di più ultimamente ci sono Valentin Carboni, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter ma quest’anno in prestito al Monza per il quale a gennaio la Fiorentina aveva fatto un tentativo (respinta un’offerta da 20 milioni), e Nicolò Zaniolo, classe 1999 accostato ai toscani dalla scorsa estate.