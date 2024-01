I movimenti di Commisso: dubbio Arabia, torna al Franchi per l’Inter?

A gennaio la Fiorentina è pronta a scrivere la storia. Anche per questo motivo la sensazione è che il presidente Commisso farà di tutto pur di seguire dal vivo quante più gare possibile della sua squadra: ancora le date del rientro in Italia del patron non sono state fissate (e non è nemmeno chiaro se deciderà di volare in Arabia per seguire la Supercoppa) ma è probabile che almeno per il big match interno con l’Inter del 28 gennaio mister Mediacom sarà seduto nel suo solito posto in tribuna al Franchi. Per chiudere un mese - lui spera - storico. Lo riporta il Corriere dello Sport.