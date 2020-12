I grandi nomi uniti per preservare il Franchi, prosegue la raccolta firme

Come riportato da Il Corriere Fiorentino, la petizione online per salvare l’Artemio Franchi va avanti. I numeri complessivi dei firmatari non sono astronomici, ma tra le circa 3 mila sottoscrizioni si registrano anche quelle di figure di spicco come gli architetti di fama mondiale Santiago Calatrava, Jean Nouvel e Norman Foster. La pagina racconta la storia e la rilevanza artistica dell’opera. Tutto è partito dal promotore Thomas Leslie, architetto e docente all’Università dell’Iowa fino a raggiungere il pieno supporto del FAI, nella persona del vicepresidente Marco Magnifico.

