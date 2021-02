Ventuno gol all’attivo in altrettante gare disputate, media facile e poco rassicurante: peggio ha fatto soltanto il Parma ed è uno dei motivi (forse il principale) per cui la Fiorentina ha assoluto bisogno di aumentare il rendimento offensivo. Ecco perché, soprattutto, i gol di Vlahovic sono indispensabili. Quei gol che hanno caratterizzato la seconda parte del girone d’andata, scrive Stadio oggi in edicola, quando il 21enne ex Partizan è andato a segno con continuità (5 gol tra la 12esima e la 17esima giornata dei 7 totali ad oggi) e non è un caso (non può esserlo) che su quel filotto la Fiorentina abbia vissuto finora il periodo migliore in stagione con 9 punti conquistati in sei partite, compresi i tre della vittoria per 3-0 a Torino contro la Juventus.

