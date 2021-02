Serve una mano a Dusan, scrive Stadio in edicola oggi. Una mano concreta. Certo, le qualità e le conoscenze di Ribery, le giocate di Bonaventura, le invenzioni di Castrovilli sono un bell’aiuto, ma la mano vera può e deve arrivare in qualche maniera dagli altri attaccanti. Ecco, quindi, la necessità di accelerare l’inserimento di Kokorin per far sì che l’ex Spartak Mosca non sia il giocatore spaesato visto in campo nei minuti che Prandelli gli ha concesso contro l’Inter, ma non di meno esiste la necessità che Kouamé diventi una risorsa come non è ancora riuscito ad essere (2 gol all’attivo, 1 in campionato e 1 in Coppa Italia, sempre all’Inter). Altrimenti aggrapparsi solo a Vlahovic è un rischio.

