I giovanissimi della Roma all’attacco: con la Fiorentina è una sfida tutta verde

La Gazzetta dello Sport evidenzia il gran rendimento dei nati dal 1996 in poi in casa giallorossa, con una produzione offensiva di ben 16 reti, 22 se si considerano campionato e coppe. I vari Zaniolo, Mancini, Under, Kluivert, Pellegrini e Perez hanno contribuito al superamento del totale dei gol realizzati la scorsa stagione con tre giornate d’anticipo e vorranno sicuramente dare man forte ai cannonieri più navigati – Dzeko, Mkhitaryan, Kolarov. Di fronte c’è la Fiorentina, che, dietro Milan e Sassuolo, accompagna Bologna, Brescia e Genoa fra le squadre che contano più reti fra i giovani in rosa.

