I giovani viola alla riscossa, in Corsica si vedono tanti baby di Aquilani

In Bastia-Fiorentina hanno avuto l'occasione di mettersi in mostra diversi giovani della primavera di Aquilani. Il giornale "Repubblica" parla delle prove dei giovani viola. Italiano ha impiegato diversi giocatori della primavera ieri, o comunque ragazzi che ci sono passati recentemente come Bianco o Cerofolini. Bianco ha disputato un'altra ottima prova, facendo anche una gran giocata sul gol di Antonin Barak, quello dello 0-2. Il portiere, alternatosi con Gollini, ha offerto anche lui una buona prestazione. Infine positivi anche Amatucci, che ha giocato in coppia con Mandragora, Distefano sulla trequarti e Kayodè, che ha salvato sulla linea un gol dei padroni di casa.