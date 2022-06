I giovani alla carica a Moena: sono in 6 (+1) a sperare di far breccia

La carica dei ragazzi viola in cerca di un'occasione

Dimo Krastev, Louis Munteanu, Giovanni Corradini, Filippo Distefano, Vittorio Agostinelli e Davide Gentile. Più Alessandro Bianco, attualmente infortunato: sono questi, secondo Il Tirreno, i giovani viola che sperano di fare colpo su Vincenzo Italiano durante il ritiro di Moena. Per Bianco l'occasione di esordire in prima squadra è arrivata presto, ma tra questi solo Distefano vanta una presenza in Serie A.