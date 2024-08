I figli di Roma a Firenze: Cataldi e Bove nel centrocampo di Palladino

La giornata di ieri è stata davvero intensa, sopratutto per i sostenitori viola. Tutto ha avuto inizio, come scrive Il Corriere dello Sport, nella tarda mattinata con la triangolazione Fiorentina-Cataldi-Lazio che ha dato i frutti sperati dal club viola: apertura del calciatore al trasferimento a Firenze, apertura del club di Lotito alla cessione del mediano classe 1994 cresciuto in biancoceleste. Documenti pronti, accordo: prestito con diritto di riscatto fissato a cinque milioni . E Cataldi ieri sera è diventato un calciatore viola e si metterà subito a disposizione del tecnico campano.

Da Roma sponda biancoceleste a Roma sponda giallorossa per il secondo rinforzo a centrocampo nel giro di poche ore, proprio nel momento in cui Sofyan Amrabat volava a Istanbul per firmare con il Fenerbahce di Mourinho (circa 18 milioni la cifra garantita dal club turco alla Fiorentina). Il cambio di sponda sul Tevere nella Capitale, invece, è servito ai viola per arrivare a una vecchia idea mai tramontata, un pensiero fisso di Palladino: Edoardo Bove, classe 2002. Un chiodo fisso più che un pensiero, e così i dirigenti di Commisso sono andati all’attacco per battere la concorrenza dell’Eintracht Francoforte, fortemente interessato e in vantaggio tra giovedì e ieri. Poi però è arrivata la Fiorentina: alla Roma andranno dodici milioni complessivi (1,5 milioni di prestito oneroso, a cui vanno aggiunti 10,5 milioni di diritto di riscatto che passa a obbligo al 60 per cento di presenze). Palladino, così, si è preso Bove.