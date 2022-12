I due ruoli di Castrovilli: così Italiano ha un’arma in più

La Nazione si sofferma sul ritorno in campo di Castrovilli. Il centrocampista viola è tornato con il Lugano e ha trovato subito la via del gol. Adesso Italiano spera di aver trovato quel giocatore in più, capace con la sua duttilità di aiutare la squadra in tutti i modi. Nel 4-2-3-1 può ricoprire sia il ruolo di mediano accanto ad Amrabat, che di trequartista per dare più imprevedibilità all'attacco. Vedremo quali saranno i piani del tecnico viola per il numero 10.