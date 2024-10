L'articolo della Nazione sottolinea come l'analisi del calcio basata solo sulle statistiche non catturi l'essenza del gioco, poiché il risultato finale spesso dipende da elementi irrazionali e imprevedibili.

Applicando questo concetto alla Fiorentina di Palladino, si osserva come i dati di alcuni giocatori, come Dodo e Gosens, possano apparire fuorvianti. Nonostante le loro "heat map" mostrino una posizione arretrata, entrambi hanno inciso in maniera significativa contro il Milan.