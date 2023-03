I due mesi di Rocco Commisso: lavoro, tifo e la difesa delle punte

La Nazione si sofferma sui due mesi di Rocco Commisso a Firenze. Arrivato il 12 gennaio e ripartito il 10 marzo, il patron della Fiorentina è stato vicino alla squadra, sostenendola e aiutandola nei momenti complicati. In due mesi la squadra ha giocato otto gare di campionato, due di Coppa Italia e tre di Conference League. Il rullino di marcia del presidente non è trascurabile: sono arrivate 7 vittorie, 2 pari e 4 ko. Inoltre, Commisso ha seguito sia la Primavera che la Femminile. Per finire, nei momenti più bui ha difeso l'attacco viola a spada tratta e per quello che sta accadendo adesso è difficile non dargli ragione.