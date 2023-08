I dubbi offensivi di Italiano a Genova. Tra Beltran e Nzola spunta Jovic

La Gazzetta Dello Sport analizza i possibili ballottaggi per la prima di campionato dei viola. Soprattutto davanti Italiano dovrà fare delle scelte. Considerando che Nzola è molto indietro fisicamente ed è arriato da poco. Beltran è a Fienze da ancora meno, ma è in forma fisicamente, vito che stava giocando il campionato argentino. Ma non si è ancora allenato con i compagni. Per questo l'opzone più probable è quella di Jovic, anche se il serbo è quasi un esubero. C'è poi Kouamè e addirittura Kokorin, che però sembrano essere fuori dai giochi. Ma con Italiano non si può mai sapere