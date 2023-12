I conti della Conference, tutti gli introiti ricevuti dalla viola in coppa

La Nazione si concentra sul passaggio del turno in Conference della Fiorentina. I viola infatti passando il turno da prima, oltre ad evitare i p,ay-off aumentano i loro ricavi. Il club di Commisso fino ad adesso ha incassato 6.2 milioni di Euro solo per la partecipazione e i risultati del girone. Mentre il primo posto vale 650mila Euro, e il passaggio del turno 600mila. In totale fino ad adesso, siamo a 7.5 milioni. Il tutto senza contare il marketing derivato, e gli ingressi dal botteghino. L'ultimo bilancio parla chiaro, le coppe aumentano i ricavi e gli introiti. La Fiorentina non può fare a meno dell'Europa