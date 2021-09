I cinque intoccabili di Italiano. E presto se ne aggiungeranno altri due

La Fiorentina di Italiano ha già i suoi intoccabili: Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Vlahovic e Callejon sempre dal 1' finora. Torreira e Nico Gonzalez i prossimi punti fermi

Milenkovic, Biraghi, Bonaventura, Callejon e Vlahovic sono stati finora i punti fermi di una Fiorentina in continua evoluzione. Fondamenta, basi solide, in un inizio di stagione dove Vincenzo Italiano sta dando fondo a tutte le risorse disponibili, questi cinque calciatori hanno rappresentato gli elementi ai quali in tecnico non sembra poter fare a meno. Come scrive il Corriere Fiorentino, anche Venuti è sempre partito dal 1', ma complice l'infortunio alla spalla e l'arrivo di Odriozola sarà destinato a vedere il suo minutaggio scendere: gli altri già citati invece, sembrano essere punti fermi.

Milenkovic e Vlahovic non sono mai stati nemmeno sostituiti, mentre Bonaventura è stato l'unico in un centrocampo piuttosto fluido a partire dall'inizio. Così come in attacco Callejon, che però "sconta" a livello di minutaggio l'espulsione di Dragowski e la sostituzione alla prima giornata dopo pochi minuti. E intanto altri due giocatori si stanno affacciando in questa particolare gerarchia: Nico Gonzalez sarebbe stato già uno degli intoccabili se fosse rientrato prima dagli impegni in Sudamerica con l'Argentina, mentre Torreira può presto prendersi questo status. Una cosa è certa: sarà il campo a decidere perché - si legge sul quotidiano - con Italiano la conferma bisogna meritarsela, in allenamento e poi in partita.