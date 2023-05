I 15 giorni viola: Italiano si affida nuovamente allo zoccolo duro

Antivigilia di Fiorentina-Basilea, semifinale d'andata di Conference League. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per la gara di giovedì Italiano si affiderà di nuovo ai titolari. Rispetto a Napoli - si legge - torneranno capitan Biraghi a sinistra e Quarta in mezzo. Milenkovic è squalificato mentre Dodò dopo i 45 minuti che gli sono stati risparmiati al Maradona è pronto a solcare la corsia di destra trascinando un pubblico che si preannuncia da serata di gala. A centrocampo difficile uscire dal triangolo con Mandragora ed Amrabat a comporre la base e Bonaventura il vertice. L’ex Milan ha provato la gamba con Salernitana e Napoli dopo l’infortunio ed è pronto a gestire con classe ed esperienza una serata che per molti suoi compagni rischia di creare pressioni troppo alte. Se non ci saranno allarmi dell’ultima ora, gli attaccanti esterni saranno Gonzalez ed Ikoné.