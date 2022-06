I 10 giovani su cui puntare secondo Gazzetta: c’è anche Sottil

La Gazzetta dello Sport di oggi propone un focus sui giovani della Serie A e in particolare sui 10 giocatori su cui vale la pena puntare per il prossimo campionato. E accanto ai vari Asllani, Scalvini, Ricci, Udogie, Kalulu, Gatti, Gaetano e Romero, c'è anche Riccardo Sottil della Fiorentina. Che giovanissimo non lo è più (23 anni già compiuti) ma è atteso dalla stagione della consacrazione. Così scrive di lui la rosea: