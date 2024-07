Hull-Fiorentina, la probabile formazione viola: Colpani subito dal 1′?

Ci ha pensato a lungo, Palladino . Ma alla fine ha valutato che quella di stasera contro l’Hull City potrebbe essere davvero l’occasione migliore per vedere all’opera con i suoi nuovi compagni Andrea Colpani , l’uomo che il tecnico ha fatto fuoco e fiamme per avere quanto prima a disposizione nel ritiro inglese.

Gli ultimi allenamenti a Preston non hanno lasciato spazio a dubbi, visto che già domenica l’ex Monza è stato testato all’interno dei nuovi schemi offensivi per far sì che il fantasista mettesse da subito a frutto il suo tasso tecnico. Il sentore è che il classe ’99 stasera giocherà alla fine solo uno spezzone di partita, eppure l’attesa è comunque tanta, visto che dopo il pareggio tra tanti rimpianti con il Bolton e lo sfortunato ko contro il Preston tutti in casa viola si attendono di chiudere la campagna d’oltremanica al meglio, magari con la prima giocata a cinque stelle di Colpani, arrivato nello Yorkshire ieri pomeriggio attorno alle 18 (ora locale).