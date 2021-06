Hristov sblocca lo staff di Italiano, sta nascendo la nuova Fiorentina

Italiano già operativo, si aspetta solo l'annuncio

Per l’ufficialità bisogna aspettare almeno oggi, riporta il Corriere dello Sport-Stadio, ma allo Spezia per integrare il pagamento della clausola di Italiano andrà il cartellino del gigliato Petko Hristov . Il difensore centrale bulgaro, nel campionato scorso alla Pro Vercelli, è riuscito a sbloccare la situazione relativa allo staff del tecnico nato a Karlsruhe.

Intanto tutta l'organigramma gigliato al gran completo sta lavorando duramente per recuperare il tempo perso, programmando le prossime mosse di mercato ed il ritiro estivo. Lunghe le riunioni all'interno di Villa Olmi tra il direttore generale Barone, il direttore sportivo Pradè e Burdisso in concerto con il tecnico siciliano nato in Germania. Tanti i temi sul piatto e le scelte da compiere che determineranno la nascita di una nuova Fiorentina.