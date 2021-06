Ribery-Antognoni, si profila un doppio addio. Callejon al rilancio

Il contratto del francese non verrà rinnovato, mentre quello da dirigente di Antognoni potrebbe essere stracciato se non ci saranno cambiamenti

La crescita di Vlahovic e la forte volontà di rimanere con una riduzione dell'ingaggio non sono bastate: la nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano non ripartirà da Franck Ribery, destinato a dire addio alla Viola nelle prossime ore. La Gazzetta dello Sport scrive che le condizioni per una permanenza annuale c'erano, ma la decisione finale aumenta dall'altra parte le possibilità di restare di Josè Callejon. E Antognoni? La Rosea assicura che rimarrà alla Fiorentina solo se riceverà una proposta diversa, soprattutto a livello di incarico. Non vorrebbe allontanarsi dalla prima squadra.