Hotel, tramvia e museo viola: così Nardella tenta Commisso. Il progetto del Comune

Su La Repubblica si entra nello specifico della proposta “nuovo Campo di Marte” che Nardella vuole proporre a Commisso. Viale Paoli verrebbe pedonalizzato, trasformarsi in un grande corridoio alberato, e verrebbe fatta una revisione completa di tutte le funzioni intorno allo stadio. I parcheggi potrebbero essere interrati, forse sotto il campo da rugby, anche la nuova tramvia potrebbe accelerare: forse già nel 2025- 2026. E soprattutto, se la Fiorentina lo volesse e presentasse un progetto, al posto dei campini potrebbero nascere spazi commerciali. Discorso simile per l’area dove oggi c’è il campo da baseball Cerreti, dove potrebbe trovare spazio anche una struttura alberghiera, magari accanto ad un centro direzionale e congressuale, a un museo del club e forse ad un cinema.

Questo una parte del progetto con cui Palazzo Vecchio proverà a tentare il presidente viola, che al momento ritiene molto plausibile l’idea Campi Bisenzio (terreni accanto all’Asmana già opzionati a 5 milioni). A proposito di Campi: si apprende che sulla possibile incompatibilità con la nuova pista Toscana Aeroporti è ora impegnata in nuovi approfondimenti. Eppure pare che Rocco continui a preferire la possibilità di investire in città. I rapporti tra il Comune e la Fiorentina, in questo momento, non sono splendidi: lo striscione di Nardella non è piaciuto a Commisso e per dare un’idea del clima basti pensare al fatto che la Fiorentina è in ritardo nel pagamento al Comune del canone previsto dalla convenzione d’uso del Franchi, 950 mila euro l’anno. Ma Nardella vuole provarci e l’emendamento “stadi” al decreto semplificazione potrebbe evitare il bypass delle Soprintendenze locali dando priorità “all’esigenza di mantenere la destinazione funzionale prevalente”.