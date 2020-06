Campi, lo stadio può slittare: ecco come risolvere l’incompatibilità con la nuova pista aeroportuale

Secondo quanto riporta Repubblica, da Campi filtra che si stia studiando una soluzione per spostare il disegno dello stadio di qualche centinaio di metri rispetto alla collocazione immaginata per evitare interferenze col cono d’atterraggio dell’eventuale nuova pista dell’aeroporto. Non è la sola “spina” per la soluzione Campi ( mancano un casello autostradale, la viabilità, il treno) ma Nardella ha realmente capito che l’opzione avanza e per questo svolta.