Hellas Verona-Fiorentina, la probabile formazione: Italiano cambia tutto

Da una parte la semifinale di ritorno di Conference League, dall'altra la possibilità di tenere viva la corsa all'ottavo posto in campionato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano si divide tra questi due poli. Guai a dare per scontato qualsiasi aspetto, ma allo stesso tempo, serve scegliere per gestire una rosa spremuta dai mille impegni. Ecco quindi che la Fiorentina è costretta a optare per dei cambi drastici, rimanendo lo stesso competitiva. Partendo dalla porta, ecco Christensen al posto di Terracciano. Kayode a destra, con Faraoni in ballottaggio, Milenkovic e Ranieri i centrali, Parisi a sinistra. Maxime Lopez e Duncan guidano il centrocampo, con l'ex Barak sulla trequarti. Ikonè a destra, sulla sinistra Kouamè, insidiato da Castrovilli. Davanti spazio a Mbala Nzola.