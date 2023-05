Hamrin: “Questa squadra ha cuore. E il cuore porta sempre un po’ più in là”

Il Tirreno nella sua edizione fiorentina propone un'intervista a Kurt Hamrin, ex attaccante della Fiorentina che fu protagonista 62 anni fa nella doppia vittoria su Rangers Glasgow in Coppa delle Coppe e Lazio in Coppa Italia, ultima doppia finale dei viola fino a quelle di quest'anno. "Vincere oggi è diverso, ma questa squadra ha dimostrato di avere cuore. E il cuore porta sempre un po' più in là. Mi chiedete se possono sollevare una coppa? Sì, assolutamente. Il difficile, semmai, sarà quello riuscire a mantenersi, dopo avercela fatta. Non conosco da vicino Italiano, ma sa far muovere bene i suoi giocatori, è un ottimo direttore d'orchestra". Hamrin sostiene che nessuna delle due finali sarà da considerarsi alla portata, o vedrà la Fiorentina favorita, specie quella con l'Inter in Coppa Italia. Ma trattandosi di finali, sono gare a sé, aperte a qualsiasi esito.