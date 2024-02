Guetta ricorda Hamrin: “La fotografia perfetta di Kurt”

Sì proprio lui, Kurt, che di reti ne ha segnate 151 in serie A con la maglia viola, più altre decine nelle varie coppe. Prima di decidere la partita, aveva mandato in ciampanelle il grande Giacinto Facchetti

La fotografia racconta meglio di ogni altra cosa chi fosse Kurt Hamrin, scomparso ieri all’età di 89 anni. È il 9 febbraio 1966, la più forte Inter della storia perde la semifinale di Coppa Italia per 2 a 1 e a realizzare la rete decisiva è lo svedese più amato a Firenze. La segna al novantesimo, alla sua maniera, cioè non si sa neanche come, e Giuliano Sarti, immenso portiere nerazzurro e suo compagno per cinque campionati, gli sorride amaramente chiedendogli: «Ma come, proprio te?».