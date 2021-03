Guerini, il ricordo del tecnico U17 viola: “Un pazzo, che intesa con lui”

Daniel Guerini, talentuoso centrocampista messosi in mostra con le giovanili di Torino e Lazio, è scomparso tragicamente nei giorni scorsi. Il ragazzo aveva giocato anche nella Fiorentina, e i suoi ex compagni gli hanno dedicato parole e pensieri nella giornata di ieri. Oggi su La Nazione leggiamo il ricordo di Matteo Cioffi, il tecnico dell’Under 17 che accolse Daniel in viola. Cioffi racconta che tra due “pazzi” come lui e Guerini l’intesa era nata spontaneamente: “Daniel è stato tra i talenti più puri che abbia mai allenato in dieci anni di Fiorentina”. Leggerezza in campo e nell’affrontare la vita, un punto di forza ma anche di debolezza. Cioffi, oggi a capo del settore giovanile dell’FK Sarajevo, rammenta anche l’ultima volta che lui e Guerini si erano sentiti: il ragazzo gli aveva mandato un video di una sua giocata, la “bicicletta”, in maglia viola. “Un gesto da campione”.