Guerini: “Fiorentina, batti il West Ham per entrare nella storia”

«Fiorentina, fai come noi». A dirlo è Vincenzo Guerini, in un'intervista al Corriere dello Sport, che della Fiorentina è stato uno dei giovani calciatori più promettenti fino a quando il destino gli ha portato via speranze, sogni e carriera in un incidente stradale ancora più crudele perché legato al rientro da una partita con la Under 23 azzurra che non si è mai giocata a causa del maltempo. Novembre 1975: poche settimane prima, il 3 settembre, Guerini aveva segnato il gol con cui la squadra viola aveva vinto 1-0 l’andata della finale di Coppa di Lega Italo-inglese. Avversario proprio il West Ham. «Era un appuntamento prestigioso che si disputava tra la vincente della Coppa Italia e la Coppa di Lega inglese» dice il mediano ex Fiorentina. Uno a zero a Firenze, gol di Guerini al 19’, ma la sfida prevedeva anche un ritorno e la Fiorentina allora allenata da Carlo Mazzone fu capace di concedere il bis anche a Londra il 10 dicembre: uno a zero con rete di Speggiorin, sempre al 19', per consentire alla Fiorentina di alzare quel trofeo. «Ho fiducia per Praga, molta fiducia: intanto, la Fiorentina ci arriva sulla scia della vittoria di Reggio Emilia, a sua volta successiva al 2-1 alla Roma, e la vedo ben proiettata per approccio di testa, mentalità e forma. Metterei la firma se ripetesse prestazioni e occasioni fatte contro l’Inter all’Olimpico».