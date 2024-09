Gudmundsson titolare o no contro la Lazio? Decisiva la rifinitura. Beltran…

Gud sì, Gud no. Il dubbio delle prossime ventiquattro ore rimarrà questo per Raffaele Palladino: il calciatore spinge per un posto da titolare e lo fa in allenamento, con colpi che hanno già conquistato compagni e staff tecnico. L'allenatore campano predica però la calma: la sfida con la Lazio inaugurerà due settimane di fuoco, con il derby di Empoli, il ritorno della Conference e la sfida al Milan. Per l'islandese si deciderà tutto oggi, durante l'allenamento di rifinitura. Dovesse optare per il piano conservativo, Gudmundsson sarà della partita nel secondo tempo e accanto a Kean ci sarà uno tra Colpani e Beltran con l'argentino che, rimasto in panchina per novanta minuti a Bergamo, scalpita. Per il resto formazione quasi fatta: c'è da sciogliere il dubbio su chi, insieme a Quarta e Pongracic, comporrà la linea a tre, ma Biraghi sembra poter far valere ancora una volta i gradi da capitano ai danni di Ranieri. Lo riporta il Corriere dello Sport.