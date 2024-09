Gudmundsson scalpita: possibile esordio da titolare contro la Lazio

Il giocatore - si legge - si allena pienamente in gruppo da martedì ( in realtà qualche seduta con i compagni l’aveva già svolta prima di andare in Islanda) e chi lo vede da vicino descrive un giocatore già in grado di spingere al massimo. Per questo dietro ad alcune certezze, vedi la prima convocazione, si sta affacciando una clamorosa possibilità: vederlo subito in campo da titolare. Del resto il momento è, per usare un eufemismo, delicato. Con la Fiorentina reduce da cinque pareggi ed una sconfitta nelle prime sei uscite stagionali e con la sfida alla Lazio in visione. Domenica (ore 12.30) sarà un pranzo da non sbagliare ed al Franchi la vittoria è quasi l’unico risultato possibile, concetto assurdo se si pensa alla stagione appena iniziata, ma reale considerando che le partite passano ed i punti pure. Per il posto dietro a Kean c’è un affollamento paragonabile alle domeniche di maggio sulla “ Firenze- Mare”. Ma l’idea Gudmundsson resta la più elettrizzante.