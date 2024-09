Gudmundsson, rientro a Firenze e subito in campo per la rifinitura

La Nazione riporta aggiornamenti su Albert Gudmundsson, con il nuovo attaccante della Fiorentina che è rientrato ieri in serata a Firenze. L’islandese, reduce da cinque giorni passati in Patria durante i quali ha dovuto prendere parte al processo che lo vede accusato di «cattiva condona sessuale», ha messo piede in città quando era già notte ma da stamattina alle 10 è pronto a mettersi a disposizione di Palladino per la rifinitura della Fiorentina in vista della trasferta di domani con l’Atalanta. Gudmundsson ieri aveva svolto l’ultimo allenamento presso le strutture del KR Reykjavík in compagnia del personale che la Fiorentina gli ha messo in questi giorni a disposizione (un fisioterapista e un preparatore).