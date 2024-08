Gudmundsson-Richardson: domani previste novità su entrambi fronti

La Fiorentina è vicina a concludere due importanti operazioni di mercato, con l'obiettivo di portare a Firenze sia Albert Gudmundsson sia Yunis Abdelhamid Richardson. L'inizio della settimana potrebbe vedere l'arrivo di entrambi i giocatori al Viola Park, segnando un momento cruciale per il club di Commisso. Richardson, attualmente in Marocco per celebrare il terzo posto ai Giochi di Parigi, è atteso a Firenze per visite mediche e firma del contratto. Per Gudmundsson, invece, la trattativa è legata alla capacità del Genoa di trovare un sostituto per l'attaccante islandese.