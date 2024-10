Gudmundsson: “Processo? Spero di non danneggiare le donne vittime di violenza”

Albert Gudmundsson,nella lunga intervista rilasciata a repubblica,si è soffermato anche sul processo e su come si vive una situazione del genere: "Come ho già detto, è stato un anno duro da affrontare sul piano mentale ma penso che la pressione, l’ansia e la negatività siano cose che ognuno di noi attraversa nel corso della vita". Ma l'ex Genoa non si è mai arreso. Per questo motivo l'aspetto mentale è stato decisivo: "Sono sempre stato calmo. Non mi interessa nient’altro perché sono molto felice della mia vita. Ho una bella famiglia, ho due bellissimi bambini, ho genitori molto attenti e amorevoli, ho amici fantastici".