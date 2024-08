Gudmundsson: oggi in tribuna ma titolare giovedì. Centrocampo, in due sfumano

Come visto nei convocati comunicati ieri dalla Fiorentina, Albert Gudmundsson non sarà della partita contro il Parma. Scelta logica, considerando le tempistiche dell'arrivo a Firenze dell'islandese. Il quale, però, seguirà la prova dei neo-compagni direttamente dal Tardini, come racconta La Repubblica. L'ex Genoa non vuol perdere tempo e non vede l'ora di lavorare sul campo con i suoi nuovi colori. E proprio per questo si candida già da ora per una maglia da titolare in vista della prossima sfida ufficiale, quella di giovedì contro la Puskas Akademia per il playoff di Conference. Intanto sempre il quotidiano fa il punto della situazione sul mercato, specie per quanto riguarda il centrocampo. Con due presunti obiettivi gigliati che stanno per sfumare: Weston McKennie è stato reintegrato dalla Juventus e firmerà a breve il prolungamento di contratto, mentre su Edoardo Bove è piombato con grande decisione l'Everton.