Gudmundsson, l’ultimo gol in trasferta parla toscano: oggi l’esordio da titolare

Parla toscano l'ultima rete realizzata in trasferta da Albert Gudmundsson in Serie A: 15 aprile 2024, Fiorentina-Genoa 1-1, quando vestiva la maglia rossoblù e non ancora quella viola. Come scrive Tuttosport, nell'occasione l'attaccante islandese sbloccò il risultato su rigore e quello segnato al Franchi è stato il suo ultimo gol lontano dalle mura amiche. Chissà che non si riveli di buon auspicio per il buon Gud, atteso all'esordio da titolare oggi pomeriggio al Castellani contro l'Empoli, in un derby che come da tradizione promette scintille. Lui è il primo a volerle sprigionare per la propria squadra dopo averle regalato, con una doppietta su rigore, la prima vittoria della stagione. Domenica scorsa ha debuttato entrando nel secondo tempo e tanto gli è bastato per trascinare la Fiorentina e lasciare il segno. Oggi il neo numero 10 viola punta al bis, in uno stadio dove non ha ancora mai fatto gol da quando è in Italia e dove, in questo inizio di campionato, nessuno ci è ancora riuscito. Tanti stimoli insomma per lui ma anche per tutta la Fiorentina.