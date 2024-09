Gudmundsson in Islanda per il processo: è sereno, ma out anche con l’Atalanta

Gudmundsson in questo fine settimana volerà a Reykjavik. A metà della prossima infatti, scrive il Corriere dello Sport, lo attende il processo dopo il rinvio a giudizio per “cattiva condotta sessuale”. Un procedimento che fa seguito alla denuncia presentata da una donna in relazione a fatti che sarebbero accaduti in un locale della capitale islandese nell’estate 2023. Il caso era stato in un primo momento archiviato. Poi il ricorso presentato dall’accusatrice, e accolto, lo ha riaperto e adesso ci sarà il procedimento. L’udienza è vicina alla trasferta di Bergamo e terrà il giocatore lontano dagli allenamenti. In più c'è l’infortunio al polpaccio che ancora lo tiene ai margini del gruppo (Ieri il primo allenamento). Per questa ragione Gudmundsson non ci sarà neanche con l’Atalanta.