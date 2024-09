Gudmundsson ha già affrontato le conseguenze del processo: niente nazionale

Sul piano calcistico, Gudmundsson ha già affrontato alcune conseguenze: dopo aver giocato le partite di giugno 2023 contro Slovacchia e Portogallo, non è più stato convocato in nazionale, poiché la Federcalcio islandese non consente di selezionare giocatori con casi giudiziari aperti. Dopo le udienze, Gudmundsson tornerà a Firenze in tempo per la rifinitura di sabato e potrebbe esordire contro l'Atalanta il 15 settembre, avendo saltato le prime cinque partite stagionali. La Fiorentina ha investito una somma potenziale di oltre 28 milioni di euro su di lui, e l'atteso debutto a Bergamo sarà un'occasione importante per iniziare il suo percorso con il club viola, nonostante le difficoltà fisiche e psicologiche legate al processo in corso. Lo riporta il Corriere Fiorentino.