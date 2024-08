Gudmundsson e Tessmann: i dettagli delle offerte presentate dai viola

Il Corriere Fiorentino scrive oggi del mercato della Fiorentina: gli aggiornamenti su Gudmundsson e Tessmann. In attesa del faccia a faccia con Nico Gonzalez che molto probabilmente farà da antipasto all’addio, Pradè sta lavorando per regalare all’allenatore i rinforzi che servono e in settimana spera di chiudere un paio di acquisti: Gudmundsson e Tessmann. Per il primo la Fiorentina ha presentato al Genoa un’offerta da 5 milioni per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 e non manca molto per trovare un’intesa. Per il centrocampista americano invece è tutto sistemato sia per il cartellino (accordo per circa 5.5 milioni) che per l’ingaggio (5 anni a 1,2 milioni netti a stagione) e nelle ultime ore si è continuato a lavorare per far quadrare il cerchio sulle commissioni.